Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist erneut leicht zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag bei 157, 5. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 159, 6. Damit sank die Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000