03.05.2021 ( vor 1 Woche )



Obwohl die Corona-Impfungen laut Rüddel (CDU) bei Ärzten schneller ablaufen als in den Impfzentren will das Land Niedersachsen diese nicht so bald schließen. Niedersachsens Landesregierung setzt in der Corona-Impfkampagne auch weiter auf die kommunalen Impfzentren. Es sei "auf absehbare Zeit" nicht Obwohl die Corona-Impfungen laut Rüddel (CDU) bei Ärzten schneller ablaufen als in den Impfzentren will das Land Niedersachsen diese nicht so bald schließen. Niedersachsens Landesregierung setzt in der Corona-Impfkampagne auch weiter auf die kommunalen Impfzentren. Es sei "auf absehbare Zeit" nicht 👓 Vollständige Meldung