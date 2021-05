08.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Grünen-Landesparteitag in Baden-Württemberg soll auf Antrag der Der Grünen-Landesparteitag in Baden-Württemberg soll auf Antrag der Basis noch am Samstag darüber entscheiden, ob die Partei ein Ausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einleiten soll. Knapp 20 Grünen-Mitglieder, auch fünf aus dem Kreisverband Tübingen, beantragten, Pal 👓 Vollständige Meldung