Anna RT @jakuuub: Erstimpfung mit Biontech schützt halt nicht vor Infektion. https://t.co/qLuXcP8dwh vor 5 Tagen Sophie S. Strobel Innenminister in Isolation: Seehofer positiv auf Corona getestet https://t.co/neGHPOqK72 via @derspiegel vor 5 Tagen VdS Innenminister in Isolation: Seehofer positiv auf Corona getestet https://t.co/0ryI6Hrdji via @derspiegel vor 5 Tagen Daughter Zhivago ⭐⭐ RT @SPIEGEL_alles: Laut Sprecher: Innenminister Horst Seehofer positiv auf Corona getestet https://t.co/ZrfS7FycPG vor 5 Tagen Claudia Sieg RT @derspiegel: Innenminister Horst #Seehofer hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der CSU-Politiker zeigt nach Angaben seines Sprecher… vor 6 Tagen widerdasvergessen Klar, die doofen MSM schreiben vom positiv getesteten #Seehofer. Nein, der Mann ist INFIZIERT. So, wie alle anderen… https://t.co/6BfxIuUUGj vor 6 Tagen