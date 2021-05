B0V9B Das das immer NOCH schlimmer geht, grenzt schon seit Jahrzehnten ans Unmenschliche... https://t.co/V8inHDxAK7 vor 3 Stunden 24hamburg.de Raketen, Luftangriffe, Tote: Gewalt in Jerusalem und Gaza eskaliert - Drohungen gegen Metropole https://t.co/fGLAtrVdaL vor 4 Stunden 𝙵𝚒𝚙𝚜𝚢 Israel - Konflikt in Nahost eskaliert (via @SZ) https://t.co/UGgDtwXdcV vor 4 Stunden +EU#BZH8423 〓〓🐑 RT @merkur_de: Raketen, Luftangriffe, Tote: Gewalt in #Jerusalem und #Gaza eskaliert - Drohungen gegen Metropole #Israel https://t.co/e6PJL… vor 5 Stunden Gnutiez https://t.co/NAOjCD990d zeitonline hat eine Headline geändert. Nahost-Konflikt eskaliert: Massive Raketenangriffe… https://t.co/lrHo0KJhOi vor 6 Stunden Ueberschriften Nahost-Konflikt eskaliert: Massive Raketenangriffe: Israel antwortet mit Luftschlag https://t.co/6nxWhvVovY vor 6 Stunden