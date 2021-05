Himalayatrekker Ankündigungsweltmeister Spahn redet viel Unnützes. In Baden-Württemberg fehlt Impfstoff, wo ist die große Schwemme?… https://t.co/fhYkyqxCxK vor 8 Minuten MSN Deutschland Jens Spahn über sinkende Corona-Inzidenzzahlen: »Alles geht in die richtige Richtung« https://t.co/o1qeiHHFNw vor 50 Minuten Gerde Jens Spahn über sinkende Corona-Inzidenzzahlen: »Alles geht in die richtige Richtung« https://t.co/p2PL5DTeEw vor 53 Minuten Der Geheimgelehrte 🔴🔴🔴 Gesundheitsminister Spahn zeigt sich angesichts der sinkenden Corona-Fallzahlen vorsichtig optimistisch. Für neue C… https://t.co/ZiUatAL2ft vor 1 Stunde luzius54 Jens Spahn über sinkende Corona-Inzidenzzahlen: »Alles geht in die richtige Richtung« https://t.co/MSdOAcqO7l --Ja,… https://t.co/JogsMG4mhr vor 2 Stunden Mario Gericke Jens Spahn über sinkende Corona-Inzidenzzahlen: »Alles geht in die richtige Richtung« https://t.co/toiz7unWBl vor 2 Stunden