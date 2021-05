13.05.2021 ( vor 23 Stunden )



Die Polizei hat in Gelsenkirchen eine Demonstrationzug zu einer Synagoge gestoppt. Von den 180 Demonstranten gingen Sprechchöre mit antisemitischen Inhalten aus. Zuvor waren schon in Bonn und Münster israelische Flaggen angezündet worden. 👓 Vollständige Meldung