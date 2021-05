15.05.2021 ( vor 21 Stunden )



Ankara stellt einen Antrag auf Teilnahme am Projekt zur Verbesserung der Truppenmobilität in Europa wie zuvor die USA, Kanada und Norwegen. Präsident Erdogan drängt auf schnelle Entscheidungen. Er weiß: Bald ist Merkel, seine wichtigste Verbündete in der EU, nicht mehr da. Ankara stellt einen Antrag auf Teilnahme am Projekt zur Verbesserung der Truppenmobilität in Europa wie zuvor die USA, Kanada und Norwegen. Präsident Erdogan drängt auf schnelle Entscheidungen. Er weiß: Bald ist Merkel, seine wichtigste Verbündete in der EU, nicht mehr da. 👓 Vollständige Meldung