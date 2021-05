Behindthescenes 🤔Und maskenträger werden dann zu.. ach quatsch.. Verschwörungstheorie.... "Wer eine vollständige Corona-Impfung er… https://t.co/0FxkHdu3jO vor 55 Minuten Karl-Heinz Karch 🟢🟣⚪ Guter Mann. Guter Spruch. Peter Heinz, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz: "Ein zweifach Gei… https://t.co/Yo18xHUd7T vor 13 Stunden Sohrab Taheri-Sohi „Es ergibt doch sachlich keinen Sinn mehr, als zweifach Geimpfter eine Maske zu tragen“ … 😩 Wer erklärt es dem Vors… https://t.co/tdZGytJGVn vor 16 Stunden Franz W.Winterberg Gesundheit: KV-Chef will Abschaffung der Maskenpflicht für Geimpfte | ZEIT ONLINE https://t.co/hrIOnC8zq0 via @zeitonline vor 17 Stunden