Martin Krieger @ArminLaschet will #Hamas Flagge verbieten. Toll, dann sieht man den #Antisemitismus nicht mehr so genau, und was m… https://t.co/1SNkwnuJSz vor 44 Minuten Reinhard Antisemitismus: Ermittlungen gegen 111 Verdächtige wegen antisemitischer Taten # Die Muslime, die jetzt Judenhass s… https://t.co/GUjhEseknb vor 55 Minuten Dieter Steffmann Antisemitismus: Ermittlungen gegen 111 Verdächtige wegen antisemitischer Taten https://t.co/XLNnCq8IiA vor 3 Stunden Berla RT @derspiegel: Nach antisemitischen Protesten ermitteln die Behörden in Nordrhein-Westfalen gegen Dutzende Tatverdächtige. Laut Innenminis… vor 3 Stunden 🔴🎲Pitbull-Mama geimpft🎲🔴 RT @derspiegel: Nach antisemitischen Protesten ermitteln die Behörden in Nordrhein-Westfalen gegen Dutzende Tatverdächtige. Laut Innenminis… vor 3 Stunden Gwalthi RT @derspiegel: Nach antisemitischen Protesten ermitteln die Behörden in Nordrhein-Westfalen gegen Dutzende Tatverdächtige. Laut Innenminis… vor 3 Stunden