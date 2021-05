20.05.2021 ( vor 1 Woche )



Der Berliner Senat hat jeglichen Formen von Antisemitismus den Kampf angesagt. "Wir müssen weiter alles unternehmen, um Antisemitismus in Berlin zu bekämpfen und jüdisches Leben in Berlin zu stärken", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. "Steinwürfe auf Synago Der Berliner Senat hat jeglichen Formen von Antisemitismus den Kampf angesagt. "Wir müssen weiter alles unternehmen, um Antisemitismus in Berlin zu bekämpfen und jüdisches Leben in Berlin zu stärken", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. "Steinwürfe auf Synago 👓 Vollständige Meldung