21.05.2021 ( vor 3 Tagen )



Frankfurt, die Partnerstadt von Tel Aviv, zeigt im Nahostkonflikt auch in sozialen Medien Frankfurt, die Partnerstadt von Tel Aviv, zeigt im Nahostkonflikt auch in sozialen Medien Solidarität mit Israel . Bürgermeister Uwe Becker (CDU) forderte am Freitag die Frankfurter auf: "Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität mit dem Facebook-Profildesign." Dafür könne auf dem Profilbild der entspre 👓 Vollständige Meldung