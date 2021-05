22.05.2021 ( vor 2 Tagen )

Hamburg geht einen Schritt in Richtung Normalität: Nach Monaten im Lockdown empfangen der Einzelhandel und die Außengastronomie wieder Kunden. Die Öffnungen sorgen jedoch nicht nur für Begeisterung. Nach mehr als fünf Monaten im Lockdown dürfen in Hamburg am Samstag die Läden wieder öffnen. Bei wen