Noch vor kurzem standen russische Truppen an der ukrainischen Noch vor kurzem standen russische Truppen an der ukrainischen Grenze . Der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, will der Ukraine deshalb Waffen liefern – zur Selbstverteidigung. Einige halten das für blauäugig. Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. 👓 Vollständige Meldung