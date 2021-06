03.06.2021 ( vor 1 Woche )



Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt einer neuen Umfrage zufolge die CDU klar vor der AfD. In dem am Donnerstagabend veröffentlichen ZDF- Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt einer neuen Umfrage zufolge die CDU klar vor der AfD. In dem am Donnerstagabend veröffentlichen ZDF- Politbarometer Extra für Sachsen-Anhalt kommt die CDU auf 30 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD bleibt bei 23 Prozent. 👓 Vollständige Meldung