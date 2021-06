04.06.2021 ( vor 1 Woche )



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hat am Freitag mit Verständnis und Bedauern auf das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx reagiert. Marx habe "Wegweisendes für die Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hat am Freitag mit Verständnis und Bedauern auf das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx reagiert. Marx habe "Wegweisendes für die Kirche in Deutschland und weltweit geleistet", sagte Bätzing. In der Deutschen Bischofsko 👓 Vollständige Meldung