Sie haben bei den Corona-Regeln in Bayern den Überblick verloren? Hier erklären wir, welche Maßnahmen aktuell gelten.

Die Corona-Lage bessert sich nicht nur in Deutschland. Immer mehr Länder melden sinkende Inzidenzen. Doch es gibt auch Länder, in denen die Infektionen wieder...

Das Auswärtige Amt ist mit der empfehlenswerten App "Sicher Reisen" in den Stores für Android und für iOS vertreten. Aktuell warnt die Reise-App vor Reisen in...

Richtig ausgestattet in den Urlaub Wen es am verlängerten Wochenende an See, Meer oder sonst wohin zieht, sollte richtig gerüstet sein: Neben den Sachen für den Strand braucht es auch heuer...

ORF.at vor 5 Tagen - Welt