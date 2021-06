09.06.2021 ( vor 3 Tagen )



Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm haben die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP im Landtag ein Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm haben die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP im Landtag ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt und eine Resolution gegen Judenhass und Ausgrenzung verabschiedet. "Für Hass und Hetze, Rassismus und Antisemitismus ist in Baden-Württemberg kein Plat 👓 Vollständige Meldung