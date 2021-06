Setumo-Thebe RT @derspiegel: Statt mit Wahlkampf beschäftigt sich die Linke derzeit mit sich selbst: Mehrere innerparteiliche Gegner von Sahra #Wagenkne… vor 50 Minuten MartinM Die #Querfront-Freunde & #queer-Feinde in den #Linken haben sich durchgesetzt. 😖 #Wagenknecht bleibt in der Partei. https://t.co/8DVkf40HUl vor 51 Minuten Michael Speier Parteiinterner Streit: Linkenspitze lehnt Antrag auf Parteiausschluss Wagenknechts ab https://t.co/pamONcNpjk via @derspiegel vor 55 Minuten Michael Speier RT @derspiegel: Statt mit Wahlkampf beschäftigt sich die Linke derzeit mit sich selbst: Mehrere innerparteiliche Gegner von Sahra #Wagenkne… vor 1 Stunde Tini RT @derspiegel: Statt mit Wahlkampf beschäftigt sich die Linke derzeit mit sich selbst: Mehrere innerparteiliche Gegner von Sahra #Wagenkne… vor 1 Stunde Vollmer, Hans-Jürgen Statt mit Wahlkampf beschäftigt sich die Linke derzeit mit sich selbst: Mehrere innerparteiliche Gegner von Sahra W… https://t.co/nknihsMDHt vor 1 Stunde