Der Freitag sieht für die meisten in Deutschland sehr gut aus: Sonne satt, ein paar Wolken, allerdings bilden sich im Westen teils heftige Gewitter. Es bleibt...

Die Koalition aus CDU und FDP stellt sich Vorwürfen der SPD im Landtag entgegen, wonach zum 30. Juni viele Überstunden von Beamten verfallen könnten. In einem...