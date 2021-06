13.06.2021 ( vor 6 Stunden )



Immer wieder ertrinken Migranten in kleinen Booten bei der Überfahrt nach Europa. In diesem Jahr bereits mehr als 670. Immer wieder ertrinken Migranten in kleinen Booten bei der Überfahrt nach Europa. In diesem Jahr bereits mehr als 670. Papst Franziskus bezeichnete das Mittelmeer nun als "größten Friedhof Europas". 👓 Vollständige Meldung