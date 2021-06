14.06.2021 ( vor 19 Stunden )

Im September ist Bundestagswahl und Olaf Scholz will Bundeskanzler werden. Der SPD-Kandidat ist überzeugt, dass seine Partei in dem Umfragen wieder zulegen kann und verweist dafür auf Erfolge in der Corona-Krise. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat vor einer Wahl der Union bei der Bundestagswahl gew