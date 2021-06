15.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Was kann die SPD im Bundestagswahlkampf noch retten? Für die Parteiführung steht fest: vor allem die direkte Ansprache der Deutschen an deren Haustür. Das Ziel: Die Wahlkämpfer sollen so zehn Millionen Bürger überzeugen. Erfahrungswerte sprechen für die Was kann die SPD im Bundestagswahlkampf noch retten? Für die Parteiführung steht fest: vor allem die direkte Ansprache der Deutschen an deren Haustür. Das Ziel: Die Wahlkämpfer sollen so zehn Millionen Bürger überzeugen. Erfahrungswerte sprechen für die Strategie 👓 Vollständige Meldung