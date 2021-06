17.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Die geplante Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain hat sich am Donnerstagmorgen verzögert. Der Brandschutzprüfer wolle nur mit dem Die geplante Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain hat sich am Donnerstagmorgen verzögert. Der Brandschutzprüfer wolle nur mit dem Schutz der Polizei in das Gebäude, sagte ein Sprecher der Behörde, Thilo Cablitz, am Donnerstagmorgen. Bewohner woll 👓 Vollständige Meldung