20.06.2021 ( vor 3 Tagen )



Sachsen-Anhalts ehemaliger Finanzminister André Schröder ist zum Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz gewählt worden. Am Sonntag setzte sich der 52-jährige CDU-Politiker in der Stichwahl gegen seine Kontrahentin von der AfD, Cathèrine Kayser, durch. Schröder erhielt 79, 22 Prozent der Stimmen, Ka Sachsen-Anhalts ehemaliger Finanzminister André Schröder ist zum Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz gewählt worden. Am Sonntag setzte sich der 52-jährige CDU-Politiker in der Stichwahl gegen seine Kontrahentin von der AfD, Cathèrine Kayser, durch. Schröder erhielt 79, 22 Prozent der Stimmen, Ka 👓 Vollständige Meldung