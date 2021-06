24.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Sachsens Innenminister Roland Wöller hat sich erneut für Stadionverbote für Gewalttäter ausgesprochen. Dafür sollten für Fußballspiele personalisierte Tickets geprüft werden, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag vor dem Landtag in in Dresden. "Das ist ein erster Schritt, den wir gehen wollen."