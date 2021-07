25.06.2021 ( vor 1 Woche )



Was sich derzeit in Hongkong, der einst für ihre Freiheit gepriesenen Stadt ereignet, ist atemberaubend: Peking hat die Zeitung „Apple Daily“ verschwinden lassen, die letzte Was sich derzeit in Hongkong, der einst für ihre Freiheit gepriesenen Stadt ereignet, ist atemberaubend: Peking hat die Zeitung „Apple Daily“ verschwinden lassen, die letzte Stimme für Demokratie. Das Aus steht für viel mehr als das Ende der Pressefreiheit. 👓 Vollständige Meldung