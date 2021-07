26.06.2021 ( vor 1 Woche )



Die Landtagswahl in Thüringen wird harte Arbeit für die Grünen, sagt Parteichef Robert Habeck. Im Bund stellt er sich auf einen harten Wahlkampf ein. Grünen-Co-Chef Robert Habeck sieht bei der Bundestagswahl und der geplanten Landtagswahl in Thüringen schwierige Wahlkämpfe auf seine Partei zukommen. 👓 Vollständige Meldung