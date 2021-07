06.07.2021 ( vor 4 Stunden )

Der Freistaat Bayern stellt den Schulen 190 Millionen Euro für die Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftreinigungsgeräten zur Verfügung . Das kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an. Mit dem Geld sollen rund 60.000 Klassenzimmer und 50