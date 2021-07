Bratapfel66 RT @BoSaibot: Kretschmann warnt vor endloser Pandemie – und drängt zum Impfen https://t.co/SZph3GXyII Was erlaubt sich dieser alte Marxis… vor 3 Minuten Bratapfel66 @rosenbusch_ Der alte Mann, es wäre besser er wär nicht mehr angetreten! „Da muss jeder damit rechnen, wenn er nich… https://t.co/hZMpIMJyOZ vor 4 Minuten BoSaibot 🟢 Kretschmann warnt vor endloser Pandemie – und drängt zum Impfen https://t.co/SZph3GXyII Was erlaubt sich dieser a… https://t.co/qEuRNuVtUp vor 6 Minuten Ann RT @bluethenstaub: Die ewige #Pandemie, ein feuchter Traum der Autokraten. https://t.co/PRDouKfzCq vor 45 Minuten Rainer Gerhards Interessant - hier steht was von Schultests. Das ist in dem Kontext jetzt ein bisschen merkwürdig ("weniger Erleich… https://t.co/A3B6Mx6vTt vor 54 Minuten Braungardt Rudolf RT @theotherphilipp: Auf der international anerkannten "Schröderschen Demokraten-Skala" erreicht #Kretschmann mittlerweile den Höchstwert:… vor 2 Stunden