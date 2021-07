09.07.2021 ( vor 6 Stunden )



Mit der Kritik an ihm trage Karl Mit der Kritik an ihm trage Karl Lauterbach zur Spaltung der Gesellschaft bei, findet Hendrik Streeck. Außerdem wirft der Virologe dem SPD-Gesundheitspolitiker bei „Illner“ „einen Wahlkampfstil, der in der Pandemie nicht angebracht“ sei, vor. 👓 Vollständige Meldung