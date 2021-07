14.07.2021 ( vor 3 Stunden )



In der Debatte um den Bau von Flutpoldern an der Donau warnt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) davor, Regionen gegeneinander auszuspielen. Beim Hochwasserschutz sei die Solidarität der Donau-Anrainer gefragt und Polder seien ein wirksames Instrument, sagte er der Onlineausgabe der "Mittelbayerisc