Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Berliner CSD zieht Zehntausende Menschen an 01:16 Berlin, 24.07.21: Bunt, schrill und politisch: Nach einem Jahr Pause tanzten und feierten in diesem Jahr wieder viele Tausend Menschen in Berlin ausgelassen am Christopher Street Day. Regenbogenfarben dominierten am Samstag das Straßenbild in Mitte. Zu dröhnenden Technobässen zog der...