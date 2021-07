Jens Suedekum RT @olk_julian: Das Bruttoinlandsprodukt #BIP ist wieder gestiegen – wenn auch nicht so stark wie erwartet. #Lieferengpässe und die Gefahr… vor 13 Minuten Handelsblatt RT @olk_julian: Das Bruttoinlandsprodukt #BIP ist wieder gestiegen – wenn auch nicht so stark wie erwartet. #Lieferengpässe und die Gefahr… vor 21 Minuten Julian Olk Das Bruttoinlandsprodukt #BIP ist wieder gestiegen – wenn auch nicht so stark wie erwartet. #Lieferengpässe und die… https://t.co/lQXFOF9Xae vor 21 Minuten loopscon RT @handelsblatt: Vor allem der Privatkonsum schiebt im Frühjahr das Bruttoinlandsprodukt an. Ungetrübt ist das Bild allerdings nicht. http… vor 2 Stunden Melanie 🇮🇱 RT @handelsblatt: Vor allem der Privatkonsum schiebt im Frühjahr das Bruttoinlandsprodukt an. Ungetrübt ist das Bild allerdings nicht. http… vor 2 Stunden Handelsblatt Vor allem der Privatkonsum schiebt im Frühjahr das Bruttoinlandsprodukt an. Ungetrübt ist das Bild allerdings nicht. https://t.co/NlKy4QHKgJ vor 2 Stunden