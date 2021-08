14.08.2021 ( vor 1 Stunde )

Die Zahl der Corona Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner steigt in Sachsen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Samstag eine Inzidenz von 12, 0 aus, nach 10, 3 und 9, 8 an den beiden Vortagen. Damit gehört der Freistaat zu den Bundesländern mit dem geringsten Infektionsgesc