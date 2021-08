Protest für Klimaschutz: Sitzblockade am Brandenburger Tor

16.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Umweltschutzgruppen haben am Montag im Berliner Regierungsviertel mit ihren lange angekündigten Protestaktionen für mehr Klimaschutz begonnen. Am Brandenburger Tor setzten sich am Vormittag mehr als 100 Demonstranten auf die Straße und blockierten sie zum Teil. Die Initiatoren, darunter die Gruppe E 👓 Vollständige Meldung