21.08.2021 ( vor 1 Woche )

Mehrere Hundert Demonstranten haben am Samstag in niedersächsischen Städten sichere Fluchtwege für gefährdete Menschen aus Afghanistan gefordert. In Hannover zählte die Polizei 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kundgebung unter dem Motto "Luftbrücke jetzt". Ebenso viele waren es den Angaben