Wahlkampf der Union: Laschet warnt vor Rot-Rot-Grün 01:15 In fünf Wochen sind in Deutschland Bundestagswahlen, die Ära Merkel geht nach 16 Jahren zuende. Beim Wahlkampfauftakt der CDU in Berlin schaltet Kanzlerkandidat Armin Laschet auf Attacke.