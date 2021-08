27.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Am Dienstag warnte US-Präsident Am Dienstag warnte US-Präsident Joe Biden noch explizit vor Terroranschlägen am Kabuler Flughafen, zwei Tage später ist das Drama Realität. 70 Menschen sterben bei einem Doppelanschlag, den der IS für sich reklamiert. Für Biden bedeutet das Afghanistan -Dilemma die bislang größte Krise seiner Amtszeit. 👓 Vollständige Meldung