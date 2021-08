27.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Klimabewegung Fridays for Future ruft am Freitagnachmittag auf der Landtagswiese in Düsseldorf zu einem zentralen Warnstreik auf. Auch die Aktivistin Luisa Neubauer ist bei der Demonstration gegen die NRW-Landesregierung und die (Klima-)Politik des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet vor Ort.