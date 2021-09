Quelle: Spot on News STUDIO - vor 5 Stunden



Dietmar Bartsch: "Merkel ist noch an Weihnachten Bundeskanzlerin" 01:06 Wann endet die Ära Merkel? Dietmar Bartsch ist der Meinung, dass sie noch an Weihnachten Bundeskanzlerin sein werde - so lang würden sich die Koalitionsgespräche ziehen.