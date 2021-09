Bundestagswahl 2021 in Niedersachsen: Ergebnisse für alle Wahlkreise Für alle Wahlkreise in Niedersachsen bekommen Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Wie schneiden die Kandidaten und Parteien in dem Bundesland ab?

Augsburger Allgemeine vor 49 Minuten - Politik