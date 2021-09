10.09.2021 ( vor 6 Tagen )



Im Zeichen der Demokratie: Die Grünen haben in Thüringen an die Bürger appelliert, den Im Zeichen der Demokratie: Die Grünen haben in Thüringen an die Bürger appelliert, den Kandidaten der SPD zu wählen – anstelle von Hans-Georg Maaßen . Der CDU-Politiker ist selbst in der eigenen Partei umstritten. Der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat im südthüringischen Wahlkreis 196 dazu au 👓 Vollständige Meldung