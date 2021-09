11.09.2021 ( vor 13 Stunden )



In seiner Rede auf dem CSU-Parteitag hat Unionskanzlerkandidat In seiner Rede auf dem CSU-Parteitag hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet SPD und Grüne scharf angegriffen. "Steuererhöhungen und mehr Bürokratie werden den Wohlstand gefährden", sagte der CDU-Chef am Samstag in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Das zarte Pflänzchen Wachstum nach der 👓 Vollständige Meldung