Armin Laschet wirft Olaf Scholz vor, Ideen der Union zu vereinnahmen

So kontert Olaf Scholz (SPD) die Zigeunerschnitzel-Frage In den Umfragen liegt die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorn, doch zuletzt gab es auch Vorwürfe gegen den Finanzminister. In der ZDF-Sendung "Klartext"...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland





Laschet und Merz präsentieren ihre Pläne für Wirtschafts- und Finanzpolitik In Umfragen liegt Armin Laschet hinter Olaf Scholz, holt aber derzeit auf. Zusammen mit Friedrich Merz will der Kanzlerkandidat der Union in Stuttgart Ansagen...

Welt Online vor 4 Tagen - Politik