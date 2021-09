Bundestagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Ergebnisse für alle Wahlkreise Wie fallen in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus? Hier finden Sie die Zahlen für alle Wahlkreise in dem Bundesland.

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Politik





Alle Wahlkreise und Kandidaten im Überblick In den insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland treten zur Bundestagswahl 2021 insgesamt 6211 Bewerberinnen und Bewerber an – und damit so viele wie nie zuvor....

Welt Online vor 4 Tagen - Top





Bundestagswahl 2021 in Thüringen: Ergebnisse für alle Wahlkreise Wie schneiden die Parteien bei der Bundestagswahl 2021 in Thüringen ab? Welche Kandidatinnen oder Kandidaten setzen sich durch? Das sind die Ergebnisse für...

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Politik



Bundestagswahl 2021 in Hessen: Ergebnisse für alle Wahlkreise Wie fallen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Hessen aus? Das erfahren Sie für alle Wahlkreise im Bundesland hier.

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Politik





Bundestagswahl 2021 in Sachsen: Ergebnisse für alle Wahlkreise Welche Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich bei der Bundestagswahl 2021 in Sachsen durch? Wie schneiden die Parteien ab? Hier finden Sie die Ergebnisse für...

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Politik



Bundestagswahl 2021 in Berlin: Ergebnisse für alle Wahlkreise Wie wählen die Menschen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021? Hier finden Sie die Ergebnisse für alle Wahlkreise in der Stadt.

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Politik