G.-Chr.Heintges🇪🇺#SystemChangeNotClimateChange🦊 Grüne Problemzone: Warum Annalena Baerbock im Osten kaum punktet https://t.co/wg86RNLvNi via @derspiegel vor 26 Minuten Follow @JodyField https://t.co/cCyzHRNyao Die Grünen in Ostdeutschland: Warum Annalena Baerbock hier schlecht ankommt - Podcast… https://t.co/5ie3be61Qq vor 6 Stunden SPIEGEL Ticker Die Grünen in Ostdeutschland: Warum Annalena Baerbock hier schlecht ankommt - Podcast https://t.co/6SkUBeI3fI vor 6 Stunden