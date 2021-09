16.09.2021 ( vor 14 Stunden )



In Sachsen rufen Rechtsextremisten auf Plakaten zu Gewalt gegen die Grünen auf, das Chemnitzer Verwaltungsgericht findet das in Ordnung. Die Stadt Zwickau will das Urteil anfechten. Die Duldung von Wahlplakaten der rechtsextremen Splitterpartei "III. Weg" mit der Aufschrift "Hängt die Grünen" sorgt