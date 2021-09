Theologe: Hungerstreik in dieser Form nicht legitim Der wochenlange Hungerstreik von Klimaaktivisten in Berlin grenzt aus Sicht des Theologen Andreas Lob-Hüdepohl an Erpressung. "Das ist natürlich nicht mehr...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost