Gnutiez https://t.co/vbw5JVSXJ1 derStandardat hat eine Headline geändert. Trudeau gewinnt Wahl in Kanada – und verpasst d… https://t.co/SHlfESshHc vor 1 Minute Peter 👨🏼‍💻💚🌻💚💉💉 RT @DieterSteffmann: Wahlen: Trudeau gewinnt Wahl in Kanada https://t.co/JVA4EiqrZH vor 4 Minuten Dieter Steffmann Wahlen: Trudeau gewinnt Wahl in Kanada https://t.co/JVA4EiqrZH vor 8 Minuten Kleine Zeitung Die Liberalen verpassen mit etwa 156 Mandaten aber die angestrebte absolute Mehrheit. Damit ändert sich gegenüber d… https://t.co/zrIds7ndN7 vor 21 Minuten Política y Economía Vorgezogene Parlamentswahl:Partei von Trudeau gewinnt Wahl in Kanada Nach ersten Ergebnissen hat die liberale Part… https://t.co/nmb5Hafevz vor 45 Minuten Monika Haas Wahl in Kanada: Trudeau gewinnt, verpasst aber absolute Mehrheit - via @BR24 https://t.co/wZU2TKuiG5 vor 46 Minuten